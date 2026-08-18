У Криму вночі горів аеродром і не тільки

Кілька пожеж у ніч на 18 серпня спалахнули в окупованому Криму. Одна із них – на аеродромі.

Про це пише "Кримський вітер".

Що горіло у Криму цієї ночі

Нічна пожежа сталася на краю території військового аеродрому "Кіровське".

Моніторинговій групі "Кримського вітру" вдалося отримати дані супутникової зйомки.

Відомо, що на місці пожежі якраз знаходяться склади та ангари з технікою. Вогонь зафіксували о 02.37.

Пожежа на аеродромі / Фото "Кримського вітру"

Також загоряння помітили на складах військової техніки в Севастополі. Після нічної атаки там щось горить у районі складів недоторканного запасу військової техніки в селі Алсу (Морозівка).

Пожежа на складах військової техніки / Фото "Кримського вітру"

Вночі також була атакована головна електропідстанція Севастополя. Було два прильоти в районі об'єкта, а вранці за 3 метри від території знайшли дрон.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ уразили місце зберігання російських БпЛА та засоби управління у Криму, а також на Херсонщині. Зокрема, було атаковано наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у кримській Новофедорівці.