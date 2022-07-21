"Вибач нам": в окупованому Криму вшанували пам'ять маленької Лізи, яку росія вбила у Вінниці
21 липня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:"Крим Реалії"
У Севастополі невідомі влаштували імпровізований меморіал, аби вшанувати пам'ять 4-річної Лізи, яку вбила російська ракета у Вінниці. Хоча згодом його замалювали.
На вулиці Велика Морська з'явився напис "Лізо, вибач нам". Його розмістили на щиті банкомату.
До теми Батько не зміг вимовити й слова: у Вінниці попрощалися з Лізою, яка загинула від ракети ворога
Напис розмістили у людному місці
Поруч намалювали ракету, що падає на землю. Біля напису поставили пластикову склянку з квіткою.
До слова, вулиця розташована в центрі міста, за день там проходить та проїжджає багато людей. Влаштували меморіал невідомі.
Напис у Севастополі / Фото "Крим Реалії"
Щоправда, згодом напис замалювали білою фарбою.
Напис замалювали / Фото "Крим Реалії"
Удар по Вінниці: що відомо
- росіяни 14 липня завдали удару по Вінниці. У центр міста вони запустили 3 ракети типу "Калібр". Загалом з акваторії Чорного моря летіли 7 ракет, чотири з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
- На жаль, загинуло 25 людей. Серед жертв атаки ворога – троє дітей. Постраждали понад 200 осіб.
- 4-річна Ліза в момент удару йшла з мамою на заняття з раннього розвитку. Мама дитини вижила, вона перебуває в лікарні.
- 17 липня з дівчинкою попрощались у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.
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