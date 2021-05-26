У кінотеатрі Криму замість пропагандистського фільму показали український "Позивний Бандерас"

В окупованому Росією Севастополі замість пропагандистського фільму "Ополченочка" у кінотеатрі увімкнули фільм "Позивний Бандерас". Це відбулось на фестивалі "Золотий витязь".

Працівники завантажили не той фільм і не перевірити, що вивели на екран. Про це російським ЗМІ сказав президент фестивалю Микола Бурляєв.

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Яка позиція Бурляєва

За його словами, помилка сталась через те, що автори "Ополченочки" вчасно не надіслали посилання на фільм, щоб завантажити його.

Тому мої помічники, які комплектують всю програму (приблизно 190 фільмів) взяли версію фільму з мережі. Виявилося, що це не та версія,

– сказав Бурляєв.

На думку організаторів кінофестивалю, така ситуація – прикрий інцидент для кінотеатру. Попри це, вони вважають, що диверсантів та провокаторів шукати не треба.Директор кінопрограм "Золотого витязя" Олександр Семенюк розповів, що спочатку показали не ту копію фільму, а потім перегоріла лампа.

Після довгих пошуків знайшли оператора кінотеатру. Він поставив потрібний фільм, але стрічка була в дуже поганій якості. Тому бойовики так і не змогли показати пропагандистський фільм і закінчили сеанс через 15 хвилин.

У фільмі "Позивний Бандерас" мовиться про українських розвідників, яка намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Групу очолює капітан Антон Саєнко з позивним "Бандерас".

Що відомо про фільм "Ополченочка"