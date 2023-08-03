У Криму затримали 15-річну харків'янку, бо "розкидувала синьо-жовті" кульки

Російським загарбникам ніде немає спокою. Так, у тимчасово окупованому Криму 15-річна харків'янка "розкидала синьо-жовті" кульки. Правда, її через це затримали.

За наявною з місцевих телеграм-каналів інформацією, затримали 15-річну уродженку Харківщини. Вона буцімто "розкидала синьо-жовті кульки", передає 24 Канал.

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Окупанти бояться спротиву

За даними пабліків, дівчина буцімто раніше розкидала листівки. Крім того, вона на адміністративних будинках у Феодосії розклеювала наліпки. Відомо, що затримана мешкає у цьому місті.

Кажуть, що поки будуть вирішувати, що з нею робити. Чи порушуватимуть кримінальне провадження за фактом хуліганства з політичними мотивами.

Дівчину звинувачують у розкидуванні жовто-синіх кульок / Фото з пабліків

Звернімо увагу, що напередодні ми розповідали про діяльність руху спротиву "Жовта стрічка". В Криму він запустив креативну акцію. Власне, затримана дівчина взяла в ній участь.

Росіянам нагадують, що вони зайві

Про безстрокову акцію стало відомо 2 серпня. Як зазначають у "Жовтій стрічці", вона отримала назву "Лови подачу". Як ми розповідали, у Феодосії фіксували перші результати.

Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача – довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато!

– йдеться у повідомленні.

Як долучитися до акції