У Криму знайшли мертвим зниклого кримського татарина

У Криму виявили мертвим Айдера Джемалядінова. Кримський татарин зник 26 липня. Подробиці поки не розголошують.

За даними кримських правоохоронців, тіло виявили на території Акмесджитського району. Водночас колаборанти переконують, що жодних ознак насильницької смерті немає.

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Айдера вже поховали

Похорон 23-річного хлопця відбувся 6 липня в селищі Базарчик (Поштове). Це Бахчисарайський район.

За словами користувачів соцмереж, знайомих з сім'єю загиблого, молодого чоловіка знайшли повішеним.

Крім цього, користувачі висловлюють співчуття матері Айдера, яка нещодавно ще й втратила чоловіка.



Айдер Джемалядінов / Фото Avdet

Виїхав на авто та не повернувся

Айдер Джемалядінов покинув домівку 26 липня. Він поїхав на автомобілі Nissan Almera червоного кольору.

Відтоді про нього нічого не було відомо.

Досі невідомо про ще одного кримського татарина. Понад місяць тому також зник 19-річний Осман Аджіосманов. У день інциденту він допомагав бабусі з господарством і нічого не віщувало біди. Жінка виховувала Османа з 3 років.