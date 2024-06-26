Побудували театр: росіяни знищили античний Херсонес та вкрали звідти артефакти

У тимчасово окупованому Криму російські археологи та забудовники повністю знищили Херсонес Таврійський. Це була єдина на півострові автентична пам'ятка світового значення, на місці якої з'явився новий відкритий театр.

Про знищення Херсонесу розповіла співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи. Вона у своєму виступі також додала, що частину археологічних знахідок окупанти вивезли у Росію.

Дивіться також "Треба вирішувати щось з Будановим": у пропагандистів істерика через удари ЗСУ по Криму

Росіяни зруйнували єдину світову пам'ятку у Криму

Евеліна Кравченко розповіла, що своїми діями росіяни руйнують автентичність пам'яток.

Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму – з Херсонесом Таврійським,

– зауважила вона.

Співробітниця Інституту археології розповіла, що ще у 2015 – 2016 роках росіяни загородили оглядовими майданчиками залишки Херсонесу, що знаходились на поверхні. Йдеться про башти, стіни й колони. Після цього там розпочалося будівництво археологічного парку "Новий Херсонес".

На місці давньої цитаделі побудували античний відкритий театр. Це спорудження вагою майже в 1 тонну створює значне навантаження на пам'ятку. Також на місці городища тепер стоїть Собор святого Володимира, який перебуває у підпорядкуванні Московського патріархату.

Частина артефактів, яка була у Херсонесі, зараз перебуває у російських музеях. Зокрема, росіяни вкрали фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Деякі розкопані об’єкти вони перенесли та відбудували в іншому місці.

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", – розповіла Евеліна Кравченко.