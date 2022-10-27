Окупанти в Криму почали активніше переганяти військову техніку

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки. Її активний рух помітили на трасі "Таврида".

Помітили, що колони з технікою рухаються у бік материкової України. Однак деякі ешелони прямують до Керчі.

Важливо Примусова мобілізація у Криму триває: скількох кримських татар призвали

Переважно окупанти перекидають військові вантажівки й заправники. До речі, 14 жовтня повідомили, що до тимчасово окупованого Криму прибув черговий ешелон зі зброєю з Білорусі.

Яка ситуація з Кримським мостом

Також журналісти зауважили, що на заправках у напрямку Керчі та з’їздах з'явилися банери, що проїзд Керченським мостом відкритий "тільки для легкових авто".

В російському уряді раніше заявляли, що рух вантажного транспорту автомобільною частиною мосту буде відкриють не раніше, ніж 1 грудня поточного року.

До речі, 18 жовтня перед Кримським мостом у Росії утворилася гігантська черга з автомобілів. Окупанти, схоже, ретельно перевіряли кожен автомобіль, який хотів в'їхати на півострів.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості стався вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. За версією російських слідчих, там підірвали вантажівку, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги.

Путін традиційно звинуватив українські спецслужби, назвавши вибух "терактом".

Може зацікавити – Росія й раніше перекидала техніку в Крим: відео