Село, в якому колись жили люди, перетворилися на пекло: який вигляд мають Кринки на Херсонщині

Село Кринки на Херсонщині цілодобово обстрілює ворог. Окупанти перетворили невеликий населений пункт на річці Дніпра на пекло й вщент його зруйнували.

Фотографи Констянтин та Влада Ліберови з висоти пташиного польоту показали, який вигляд має зруйноване село. Й хоча інстаграм чи не відразу видалив відео, втім воно продовжує ширитися мережею, адже світ повинен бачити злочини Росії, передає 24 Канал.

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Село, якого більше немає

Вже протягом кількох місяців у Кринках на Херсонщині тривають запеклі бої. Українським захисникам вдалося закріпитися на лівобережжі ще восени минулого року й відтоді ворог нищівно обстрілює населений пункт.

Нині від села залишилися лише руїни. Ворог повністю зруйнував Кринки, перетворивши його на пекло.

Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає. Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБи, артилерія, FPV. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів,

– підписали Ліберови відео.

Фотографи закликали поширювати відео, адже світ повинен знати про злочини російських військових. Втім, відразу після публікації інстаграм видалив ролик з невідомих причин. Наразі Ліберови не публікували відео наново, адже сподіваються, що його вдасться відновити.

Кринки, які цілодобово обстрілює ворог: дивіться відео

Яка ситуація на Херсонщині