Традиційно щоразу 70% втрат, – Гуменюк про Кринки, які панічно штурмує ворог

Ворог не полишає спроб вибити українських військових з плацдарму, який вони утримують на лівобережжі Херсонщини. Однак це йому не вдається, а окупанти щодня зазнають великих втрат. Не кращою у росіян є ситуація з Чорноморський флотом, де офіційно змінили керівника.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня України розповіла 24 Каналу, що наразі активності в акваторії Чорного моря не спостерігається. Ймовірно, серед причин цього серйозні втрати, яких зазнали російські загарбники.

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Як вплине на ситуацію зміна керівництва ЧФ

Офіційно стало відомо, що росіяни змінили керівника Чорноморського флоту Ніколая Євменова. Це відбулося після втрати цілої низки кораблів та загальної бойової потужності.

Те, що зараз ми не спостерігаємо активності флоту в акваторії Чорного та Азовського морів, пояснюється погодними умовами й розкладом сил та засобів росіян, тому що вони мали суттєві втрати,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Окупанти не мають сталої системи захисту, яка могла б гарантувати їм абсолютно безпеку як від морських дронів, так і від ураження з повітря. Саме тому, перебуваючи в пунктах базування, вони намагаються облаштувати цей пункт і зробити його максимально захищеним.

Крім цього, їхні патрульні катери періодично виходять для перевірки. Також там встановлені бонові загородження.

Загального розгортання корабельного угруповання ми не спостерігаємо вже два тижні (станом на 20.03.2024 – 24 Канал), а ракетоносіїв не бачимо вже місяць,

– додала Гуменюк.

Яка ситуація в Кринках

Ворог посилено атакує плацдарм України в Кринках. Ситуація там залишається стабільно напруженою. Окупанти не припиняють спроб штурмувати, навіть тоді, коли у них дуже скрутно з підбором штурмових груп.

Росіяни з усіх сил намагаються знайти резерви, проводять ротацію підрозділів, шукають додаткові сили. Це все для того, щоб сформувати штурмові відділення і продовжити атаку на цьому напрямку.

Упродовж 19 березня була спроба атакувати, але вона традиційно була невдалою. Як правило, 70% вони залишають, як бойові та санітарні втрати на полі бою. Також окупанти втрачають свої засоби вогневого ураження,

– наголосила Наталя Гуменюк.

Наприклад, ворог втрачає міномети, з якими підкрадаються до наших сил, часто залишає їх на позиціях, куди зміг дійти, а потім втікає назад. Попри це, українським військовим вдається утримувати плацдарм. На порядку денному залишається робота з його розширення.

Хоч Владімір Путін заявив, що на цій ділянці виключно санітарні втрати, але насправді все зовсім не так.

За нашими даними у них традиційно щодобово поранені 50 – 70,

– сказала Наталія Гуменюк.

Що відомо про плацдарм у Кринках