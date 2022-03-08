Криптобіржа Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, пов'язаних з росіянами

Росія щодня отримує нові санкції через повномасштабну війну проти України. Неодноразово постраждав навіть крипторинок окупантів.

Одна з найбільших криптовалютних бірж Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, що пов'язані з росіянами. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Падіння економіки Росії

Експрем'єр України Олексій Гончарук зазначив, що російська економіка зараз переживає шок. Мовиться про те, що курс рубля до долара подолав психологічну відмітку у 150 рублів. Гончарук зауважив, що з цієї ситуації вийти Росії буде вже неможливо.

Експрем'єр розповів, що росіяни мають такі проблеми як мінус сотні тисяч робочих місць, падіння доходів населення в рази, зростання цін і зменшення асортименту, зменшення ринків для креативного класу.

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Текст публікації Михайла Федорова у телеграм

Coinbase заблокувала 25 000 гаманців, пов'язаних з росіянами.

Coinbase – одна з найбільших криптовалютних бірж та єдина криптокомпанія, представлена на NASDAQ.