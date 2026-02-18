В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розглянемо, наскільки ймовірний такий сценарій для Monobank, які наслідки він може мати, як це вплине на ринок для українців і до чого варто готуватися криптоінвесторам.

Читайте також Найбільший обвал золота за 40 років: як криптобіржі змінили завжди стабільний ринок

Monobank і криптовалюти

Питання інтеграції криптовалют у Monobank неодноразово підіймало керівництво компанії, проте реалізація проєкту залишається на паузі.

Ще у 2023 році Олег Гороховський підтвердив наявність власного біткойн-портфеля, але пізніше того ж року Михайло Рогальський уточнив, що банк не планує впроваджувати криптоактиви як засіб платежу. Обоє є співзасновниками Monobank.

У 2024 році стало відомо про розробку ініціативи з популяризації криптовалют, запуск якої заблокував регулятор. На початку 2026 року Рогальський знову прокоментував ситуацію, не виключивши появу цифрових активів у майбутньому. За його словами, впровадження такого функціонала можливе лише за умови ухвалення відповідного законодавства та чіткого регулювання. Наразі банк не проводить активної підготовки до запуску цих послуг, очікуючи на зміни у правовому полі.

Які переваги та недоліки?

Інтеграція криптовалют у Monobank виглядає логічним етапом зближення традиційних фінансів із цифровими активами.

Головною перевагою ініціативи є максимальна доступність для масового користувача завдяки спрощеному інтерфейсу та легкому обміну крипти на фіатні валюти. Крім того, банк може впровадити перекази за номером телефону та спростити відновлення доступу, позбавивши клієнтів необхідності зберігати складні сід-фрази.

Водночас такий підхід несе певні недоліки. Користувачі втрачають повний контроль над активами, що суперечить децентралізованій філософії криптовалют. Ймовірно, комісії за операції будуть вищими, ніж на спеціалізованих біржах. Функціонал обмежиться лише купівлею та зберіганням популярних монет, що унеможливлює роботу з різними криптозастосунками та не дозволяє купівлю непопулярних активів.

Чи є іноземні приклади співпраці крипти з банком?

Співпраця банківського сектору з криптовалютними компаніями є поширеною практикою, яка охоплює як пряму торгівлю, так і роботу з похідними інструментами.

Британський необанк Revolut уже надає доступ до операцій із понад 250 токенами, а німецький N26 інтегрував криптоторгівлю з фіксованими комісіями від 1%. Бельгійський KBC Bank впроваджує регульовані послуги у партнерстві з Crypto Finance, тоді як данський Danske Bank відкрив клієнтам шлях до криптовалютних ETP від інвестиційних гігантів BlackRock та WisdomTree.

Цікаво Такого не чекав ніхто: біткойн впав до найнижчої відмітки за час президентства Трампа

Масштабна експансія цифрових активів спостерігається і в США, де близько 60% найбільших фінансових установ уже інтегрували біткоїн у свою діяльність. Більшість банків надають перевагу роботі з криптовалютними ETF (фонд, який торгується на біржі), що дозволяє клієнтам інвестувати в активи без необхідності прямого володіння ними.

Що це змінить для українців?

Для досвідчених інвесторів інтеграція криптовалют у Monobank навряд чи стане основним інструментом. Такі гравці зазвичай потребують глибшої ліквідності, нижчих комісій та доступу до широкого спектра інструментів. Крім того, прихильники децентралізації уникатимуть зберігання, де приватні ключі належать фінустанові, а не власнику активів.

Натомість сервіс стане ідеальним рішенням для новачків та консервативних користувачів, які прагнуть інвестувати в базові активи на кшталт біткойна чи ефіріума без заглиблення в технічні деталі. Для цієї аудиторії головним фактором є безпека та зручність.

Таким чином, крипта у банку виступатиме скоріше як початковий досвід у секторі криптовалют для широких мас, забезпечуючи легальне та зрозуміле володіння активами.

Реалізація криптофункціонала в Monobank залишається питанням часу та напряму залежить від прогресу в українському законодавстві. Відсутність чіткого регулювання та відповідних ліцензій наразі є головним бар'єром, що стримує фінансові установи від запуску подібних послуг. Попри паузу в підготовці, заяви керівництва банку підтверджують інтерес до інтеграції цифрових активів у майбутньому.

Для пересічного українця такий сервіс стане максимально доступною точкою входу в криптоіндустрію, де процес купівлі біткойна буде таким простим, як і поповнення мобільного рахунку. Проте подібний комфорт передбачає певний компроміс: користувачі обміняють анонімність і повний контроль над приватними ключами на державні гарантії безпеки та простоту операцій.

Крім того, така інтеграція може спровокувати хвилю конкуренції серед українських необанків, що позитивно вплине на якість сервісів та зниження комісій. У результаті криптовалюта перестане сприйматися як складний спекулятивний інструмент, перетворившись на звичний елемент банківського застосунку для звичайних користувачів.