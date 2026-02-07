Для консервативного ринку металів такі коливання є аномалією, тоді як для криптосвіту – це звичний ритм руху ціни. Отож, чи стануть золото і срібло новими високоризиковими активами під впливом криптоплатформ та що це означатиме найближчим часом – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Золото та срібло на криптобіржах – як це працює?

Хоча токенізоване золото, забезпечене реальним активом, з'явилося на криптобіржах ще кілька років тому, тривалий час воно залишалося інструментом без широкої популярності. Ситуація докорінно змінилася лише після того, як провідні платформи інтегрували ф'ючерси на золото та срібло. Це дозволило трейдерам використовувати кредитне плече, перетворивши торгівлю металами на процес, ідентичний роботі з криптовалютними деривативами.

Важливим фактором трансформації ринку стала висока ліквідність та цілодобовий доступ до торгів. На відміну від традиційних ринків дорогоцінних металів, криптоплатформи забезпечують цілодобовий режим роботи.

Таким чином, поєднання торгівлі та безперервного доступу до активів фактично перенесло традиційні метали у середовище крипторинку.

Як строкові контракти впливають на стрибки цін на метали?

Наприкінці січня золото зафіксувало найглибше падіння за останні 40 років, а срібло встановило абсолютний рекорд за обсягом денного обвалу. Зокрема, ціна унції золота за добу впала на понад 12% – це найстрімкіше падіння з початку 1980-х років. Срібло втратило 36% вартості буквально за 24 години.

Цей обвал збігся в часі з корекцією на криптовалютному ринку. Хоча прямий зв'язок між волатильністю металів і криптосектору поки залишається на рівні припущень, масштаб втрат вражає: лише за один день капіталізація ринку золота та срібла скоротилася на трильйони доларів, тоді як загальна капіталізація криптовалют складає всього 2,5 трильйона доларів.

Такий крах навряд чи зумовлений розпродажем фізичного металу. Для такого результату держави мали б одночасно продати величезні обсяги золотого запасу, проте жодних офіційних підтверджень таких дій немає. Тому можна припустити, що дії великих гравців на ф'ючерсному ринку дорогоцінних металів на криптобіржах дотичні до обвалу. Втім, доведення цього поки не існує.

Який вплив ринку дорогоцінних металів на цифрові активи?

Крипторинок остаточно втратив свою ізольованість, ставши чутливим до глобальних економічних та геополітичних процесів. Хоча під час січневого ралі дорогоцінних металів цифрові активи не продемонстрували зростання, вони частково відреагували на подальший обвал золота. Це спровокувало дискусії щодо того, чи може капітал мігрувати між секторами залежно від ринкових настроїв.

У криптоспільноті стає популярною теорія переливу інвестицій. Очікується, що після стабілізації цін на золото та срібло частина прибутків перетече у біткойн, стимулюючи його розвиток. Такий сценарій вказує на зростання довіри до криптовалют як до альтернативного інструменту накопичення.

Особливу увагу привертає історичний патерн: біткойн часто повторює рух золота з часовим запізненням приблизно у шість місяців. Поки золото оновлює максимуми, криптовалютний ринок перебуває у стадії накопичення. Якщо ця закономірність спрацює і зараз, уже в другому кварталі року можна очікувати масштабне зростання біткойна.

Що очікувати?

Інтеграція дорогоцінних металів у криптовалютну екосистему фактично ознаменувала початок ери гібридних фінансів. Традиційні активи, які у порівнянні з криптовалютами характеризувалися неабиякою стабільністю, набули ознак високоризикових інструментів. Хоча наявних даних ще недостатньо для остаточних висновків про фундаментальний взаємозв'язок цих ринків, перші прецеденти вже змушують інвесторів переглянути свої стратегії.

У цій новій реальності золото та срібло ризикують втратити статус тихої гавані, можливо, тимчасово, а, можливо, і назавжди. Водночас для біткойна така волатильність потенційно створює унікальне вікно можливостей. Якщо історичний патерн повториться, то перетікання капіталу з металів у цифрові активи може стати головним тригером для росту сектору.

Фактично, ми спостерігаємо безпрецедентну ситуацію, коли золото та срібло демонструють історичну волатильність. Найближчі місяці можуть стати вирішальними: або регулятори та великі гравці спробують заспокоїти ринки і залишити все як і було, або ж криптовалюти остаточно інтегруються у глобальний фінансовий ринок.