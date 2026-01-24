Якщо прямий вплив слів Трампа на курс криптовалют видається логічним, то взаємозв'язок між його зовнішньополітичними рішеннями та ринком цифрових активів є значно складнішим. Постає питання, як саме глобальна геополітика впливає на ціну першої криптовалюти та чи справді збройні конфлікти, торгівельні війни та конфлікти між державами мають значний вплив на курс біткоїна? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що таке геополітичні ризики?

Геополітика – це сфера, що аналізує відносини між державами, вплив різних чинників на політику країни та взаємодію між суспільством загалом. З цього і випливають геополітичні ризики. В основному – це лише потенційні загрози (політичні, військові, економічні чи соціальні), що виникають через участь країни у міжнародних справах. Вони з'являються під час конфліктів, криз або зміни балансу сил у світі.

Сьогодні такі ризики посилюються через стрімкий розвиток світової економіки, яка міцно пов'язала різні держави. Стабільність кожної країни тепер залежить від її військового потенціалу, політичних зв'язків та економічної стійкості. Саме тому геополітичні ризики можуть мати вплив на багато сфер, зокрема і криптовалютну.

Приклади геополітичної нестабільності та наслідки для криптовалют

Геополітичні ризики існують дуже давно, а сфера криптовалют набагато молодша. Втім, на цей час, цифрові активи чутливі до світової нестабільності. Наприклад, 24 лютого 2022 року, на початку військового вторгнення Росії в Україну, біткойн опускався до відмітки в близько 34,5 тисячі доларів, проте в той же день торгувався близько 40 тисяч доларів. Вже через 5 днів перша криптовалюта була вище 45 тисяч доларів.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження торгових мит (податки, що застосовуються щодо товарів, які ввозяться на митну територію або вивозяться з неї) у розмірі 10% на імпорт усіх товарів проти більшості країну світу. Тоді біткоїн за декілька годин обвалився з близько 88 тисяч доларів до 82 тисяч, а через 5 днів опустився нижче 75 тисяч.

Це лише декілька з найбільш значущих прикладів впливу геополітики на біткойн. Короткострокова і менша волатильність відбувається частіше.

21 січня 2026 року Трамп виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. На тлі його промови перша криптовалюта опускалася з близько 91 тисячі доларів до 88 тисяч. Пізніше він оголосив про скасування тарифів проти країн ЄС і актив знову відновив позиції. І все це відбувалося в межах одного дня.

Чому ринок активно реагує на геополітичні події?

Головна причина сильної реакції ринку на заяви про військові конфлікти, ризики економічної нестабільності чи інші негативні геополітичні події – дії інвесторів, а саме – невизначеність, що провокує миттєву зміну настроїв.

Під час подібних ситуацій інвестори зазвичай панікують і керуються емоціями. Інколи стають консервативними, проте страх перед невідомістю все одно призводить до різкого розпродажу криптовалют та переходу у безпечніші активи.

Крім того, спровокувати інвесторів до дій в умовах нестабільності можуть ЗМІ. Новини є головним двигуном короткострокових коливань крипторинку. Медіа здатні як провокувати FOMO (страх упустити вигоду) через позитивні новини, так і поширювати FUD (страх і невпевненість) під геополітичної нестабільності чи інших негативних факторів.

Майбутнє криптовалют на тлі нестабільності

Майбутнє цифрових активів в умовах геополітичної напруги є неоднозначним. З одного боку, міжнародні конфлікти провокують волатильність, з іншого – у регіонах, які страждають від санкцій чи економічних криз, попит на криптовалюти як альтернативу традиційним фінансам лише зростатиме (як приклад – використання стейблкоїна USDT у Венесуелі).

Окрім цього, криптовалюти здатні спрощувати міжнародні платежі та забезпечувати їхню безпеку, тому можуть відігравати важливу роль у глобальній фінансовій системі. Проте це також залежить від багатьох факторів, зокрема і подолання перешкод, пов'язаних із регулюванням та стабільністю ринку.

У підсумку, геополітична нестабільність все ж таки розвиває як саму галузь, так і криптоінвесторів, які змушені адаптуватися до цього. Втім, різкі коливання криптовалют можуть негативно позначатися на психологічному стані гравців ринку.

Безперечно, вплив глобальної геополітики на ціну першої криптовалюти є сильним. Збройні конфлікти, торгові війни та заяви світових лідерів стали ключовими тригерами різких коливань ринку. Здебільшого, це відбувається на так через саму подію, як через реакцію інвесторів на неї. Майбутнє криптовалют у цьому нестабільному середовищі є неоднозначним. Втім, не все так критично, як може здатися, на перший погляд.

У міру розвитку індустрії та регулювання ці коливання можуть стабілізуватися. Проте, на цей час управління ризиками та постійний моніторинг новин залишаються єдиним способом забезпечити стабільність у непередбачуваному світі фінансів. Примітно, що інколи волатильність крипторинку випереджає реальні економічні наслідки конфліктів, оскільки криптовалютний ринок працює цілодобово.

Підсумовуючи, геополітичні ризики та нестабільність залишатимуться і надалі. Зараз інвестори змушені адаптуватися та бути готовим до значних коливань на ринку, навіть на тлі незначних заяв.