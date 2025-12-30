Сьогоднішній стан криптовалют – це або підготовка до ралі 2026 року – зростання, або початок тривалої стадії ведмежого ринку – падіння. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розберемося, хто та що задаватиме тренди у наступні 12 місяців та чи насправді 2025 рік заклав фундамент для ралі у наступному році?

Яким був крипторинок у 2025 році?

У першу чергу, 2025 рік відзначився посиленням участі великих гравців. Криптовалютні ETF фактично задавали рух ринку, про стейблкоїни все частіше почали говорити на рівні урядів, а токенізація стала важливим сегментом. Крім того, великий акцент був зроблений на чіткому регулюванні, зокрема, в Україні (за словами політиків) завершують роботу над законопроєктом щодо регулювання криптоактивів.

Криптовалюти остаточно перетворилися з вузької ніші на глобальний фінансовий тренд. Підтвердженням цього є формування корпоративних крипторезервів та увага інвесторів до макроекономічних показників.

Втім, варто згадати події 10 жовтня, коли більшість альткоїнів буквально за декілька годин втратила 80% своєї вартості, проте згодом відновила позиції. Через такий флешкраш крипторинок втратив багато гравців, що ймовірно позначилося на подальших рухах.

Що рухатиме ринок?

У 2026 році розвиток крипторинку визначатиметься подальшою активністю регуляторів, інтеграцією з традиційною фінансовою системою та участю великих гравців. Очікується впровадження чіткіших законів в різних юрисдикціях, що стимулюватиме приплив інституційного капіталу.

Водночас цифрові активи будуть чутливими до геополітичної ситуації та макроекономіки. У 2025 році торгові мита Трампа, нестабільність та стан економіки США значно впливали на дії інвесторів. Додатковим драйвером стане розвиток саме криптовалютної інфраструктури – зниження комісій, покращення безпеки та полегшення інтеграції у крипту сприятиме легшому входу новачків у сектор.

У підсумку, крипторинок 2026 року продовжить інтегруватися з традиційною фінансовою системою, що сприятиме "здоровому" розвитку сектора.

Чи очікувати росту у 2026 році?

Якщо вірити теорії 4-річних циклів (ріст до та після халвінгу), то нас очікує ведмежий ринок. Аргументами на користь спадного тренду є історичні рухи, несприятливе регулювання та можлива негативна ситуація в економіці. Додатковим фактором тиску залишаються ризики безпеки, які можуть підірвати довіру інвесторів на тлі дефіциту ліквідності.

Водночас існує сценарій, який відкидає старі закономірності через масовий прихід інституційного капіталу. Чітке та сприятливе регулювання, а також розвиток спотових ETF можуть нівелювати циклічне падіння, перетворивши 2026 рік на період стабільного зростання. Драйверами бичачого ринку також можуть стати токенізація реальних активів, популярність стейблкоїнів та загальний розвиток криптоінфраструктури.

Зрештою, зараз логічнішим виглядає сценарій зростання. Крипторинок завжди рухається проти натовпу, який на даний час має песимістичні настрої. Крім того, макроекономічна ситуація в США виглядає сприятливо в перспективі, а великі гравці не виходять з ринку, попри значну корекцію.

Біткоїн і ефіріум – що очікувати від головних криптовалют?

Одразу варто зазначити, що прогнозувати конкретну вартість активів – справа невдячна. Ціни криптовалют залежатимуть від низки факторів та розвитку ринку.

Ймовірно, у 2026 році біткоїн остаточно закріпиться в ролі так званого цифрового золота. Його сприйматимуть не як інструмент для швидких спекуляцій, а як засіб хеджування ризиків і збереження капіталу. З приходом великих гравців динаміка активу стане більш прогнозованою та залежатиме від глобальних макроекономічних чинників.

Позиція ефіріуму залежатиме від реального попиту в мережі. Актив зберігає вищий потенціал для росту, ніж біткоїн, з огляду на відносно слабку динаміку у 2025 році. За умови зростання активності та подальшого розвитку екосистеми, ефіріум має всі можливості для більшого зростання.

Проте не можна виключати варіант, що обидва активи залишатимуться у вузькому діапазоні без різких стрибків чи падінь.

Найважливіше, що треба знати інвесторам

Наступні 12 місяців мають всі умови, щоб стати періодом "зрілого" зростання за підтримки великих гравців. Попри волатильність та флешкраш у жовтні, у 2025 році ринок очистився від слабких гравців та заклав фундамент. Це дає підстави вважати, що минулий рік став не початком затяжної фази падіння, а фундаментом для якісно нового етапу зростання.

Тренди наступного року визначатимуть великі інституційні гравці та глобальна макроекономічна ситуація. Хоча ризики корекцій залишаються, ринок входить у фазу стабільності, де замість швидких спекулятивних рухів пріоритетом стає довгостроковий розрахунок.

Проте потрібно враховувати фактор політичної непередбачуваності. Вплив адміністрації США та особисто Дональда Трампа на крипторинок у 2026 році залишатиметься вагомим чинником, що періодично провокуватиме конфлікт інтересів. Можливе регулювання та уряд США почне розбиратися зі спекулятивними діями з боку президента, що додатково створюватиме хвилі паніки та зневіри.

За таких умов ключовою запорукою збереження капіталу стає обережність. Криптоінвесторам необхідно дотримуватися чіткої стратегії, покладатися на фундаментальний аналіз та критично оцінювати інформаційний фон самостійно перед покупкою чи продажем будь-яких активів.