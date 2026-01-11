Але де проходить межа між автоматизацією та заміною людини? Чи зможе ШІ колись повністю взяти на себе роль трейдера? Та які можливості він відкриває, а які ризики приховує за ефективністю – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Загальний вплив штучного інтелекту на крипторинок

На це час усі процеси виглядають не як прості запити в ChatGPT, а як трансформація ринку завдяки поєднанню аналітичних потужностей ШІ та прозорості блокчейну.

Найперше, такий підхід змінює криптотрейдинг, де ШІ може вирішувати більшість завдань, якими раніше займалися люди. Також можливості штучного інтелекту використовують для створення торгових ботів (бот, який використовується для автоматизації процесів торгівлі). Крім того, нейромережі аналізують масиви даних та швидше за експертів реагують на загрози шахрайства.

Важливу роль штучний інтелект відіграє й у платіжній криптоінфраструктурі. Системи на базі ШІ здатні самостійно ініціювати транзакції за чітко визначеними параметрами. Немале значення ШІ має для стабільності ринку. Технологія допомагає маркетмейкерам (гравці, що забезпечують ліквідність) підтримувати високу ліквідність і звужувати спреди (розрив між цінами).

ШІ та криптоторгівля

Штучний інтелект став асистентом для трейдерів. Замість самостійного аналізу користувачі довіряють ШІ обробку даних, а інколи й прийняття торгових рішень. У практичній торгівлі ШІ найчастіше використовують через ботів, які працюють цілодобово. На відміну від звичайних індикаторів, такі боти здатні адаптуватися до ринку, що постійно змінюється, і самостійно коригувати стратегію в режимі реального часу.

Крім того, є можливість підлаштувати ШІ-модель під себе. Це дозволяє штучному інтелекту знаходити закономірності у цінах і технічних індикаторах, які часто залишаються непомітними для людини. Такі системи можуть прогнозувати динаміку ринку та формувати фінансові рекомендації щодо угод у режимі реального часу.

Хоча в грудні минулого року інтерес до штучного інтелекту знизився, у 2025 серед криптоінвесторів цей напрямок залишався одним із найпопулярніших.

Проте сфера ШІ значно підвищує ефективність торгівлі в криптосфері, а окремі рішення роблять цей процес ще зручнішим.

Ризики штучного інтелекту

Попри технологічний прорив, ШІ несе загрози для децентралізації та безпеки криптоактивів. Основною проблемою є недостатнє вивчення технології, рішення алгоритмів все ще бувають непрозорими, а неправильне навчання моделей часто призводить до помилок у прогнозах. Крім того, ШІ вразливий до неякісної інформації та маніпуляцій у соцмережах.

Також злочинці використовують штучний інтелект для створення фішингових атак, діпфейків та автономних вірусів. Висока вартість обчислювальних потужностей для навчання моделей загрожує централізацією ринку в руках великих корпорацій, що суперечить ідеї блокчейну.

Деякі аналітичні ШІ-інструменти здатні розкривати власників гаманців, знищуючи приватність, а масштабне маніпулювання ринком через ботів може остаточно дестабілізувати галузь і підірвати довіру дрібних інвесторів.

Майбутнє ШІ у криптосфері

Попри те, що для багатьох майбутнє ШІ в криптовалютах може здатися очевидно позитивним – це не зовсім так. Звичайно, ШІ поступово еволюціонує і вже займає величезну частку у діяльності криптоінвестора. У майбутньому розвиток продовжиться, ймовірно, нейромережі розвинуться до того, аби функціонувати без втручання людини.

Також з вдосконаленням ШІ ринки стануть ліквіднішими (тобто з'явиться більше покупців і продавців). У найближчі роки з'являться складніші моделі, які в реальному часі адаптуватимуться до ринкових змін.

Проте подальший прогрес принесе не лише прибутковість, а й серйозні виклики у сферах етики та регулювання. Для стабільності галузі необхідна спільна праця інноваторів та особливо регуляторів, яка дозволить уникати маніпуляцій та кіберзлочинності. Крім того, скорочення робочих місць є серйозним ризиком не тільки для криптосфери, але й у світі загалом.

Що очікувати далі?

Межа між автоматизацією та витісненням людини наразі перебуває на питанні щодо прийняття рішень. На цей час штучний інтелект все ще не може виконувати фінальну дію, якщо того не вимагає користувач. ШІ бере на себе рутину, аналіз даних, підтримку ліквідності та інше. Проте відповідальність за стратегічний вибір залишається за людиною.

Повністю замінити людський розум у криптосфері ШІ навряд чи зможе, адже він позбавлений інтуїції та здатності діяти в умовах непередбачуваних соціальних змін. Майбутнє галузі полягає не в боротьбі людини з алгоритмом, а в їхній синергії. Успішними будуть ті, хто зможе поєднати переваги ШІ із фундаментальними цінностями блокчейну – прозорістю та децентралізацією.

У майбутньому штучний інтелект зможе передбачати тренди на крипторинку та ті, хто зможуть правильно адаптуватися – матимуть хороший інструмент для збільшення капіталу. Великі корпорації замінять працівників, роботу яких може виконувати штучний інтелект, що призведе до значного скорочення робочих місць.

Ймовірно, існуватимуть повністю створені за допомогою ШІ криптовалютні платформи, де діяльність людини буде максимально обмеженою. Проте, ШІ – це не заміна людини, а інструмент, ефективність якого цілком залежить від того, хто ним керує.