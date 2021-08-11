Крищенко подав у відставку з посади глави Київської поліції

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Його задовільнили 10 серпня. Причин своєї відставки Крищенко не розкрив.

Про завершення кар'єри у Київській поліції Андрій Крищенко повідомив у фейсбуці. Він подякував людям, з якими мав нагоду працювати, та підкреслив, що пишається спільною роботою.

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Як розповів Крищенко, раніше він подав рапорт про свою відставку і його задовільнили 10 серпня. Сталося це після понад 5,5 років роботи у поліції Києва.

Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто – успіхів. У цьому періоді – тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських,

– сказав екскерівник Національної поліції Києва.

Він підкреслив, що найцінніше – це люди. Крищенко також подякував "кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва" за роботу.

"Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони й спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини", – наголосив він.

Крищенко додав: "я впевнений, що ви й надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів".

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