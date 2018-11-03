"Кришталевий ефект" за 10 тисяч доларів: які плаття одягне українка на конкурс краси Міс Світу

Після гучних скандалів з "Міс Україна 2018" корону виборола 19-річна Леоніла Гузь, яка згодом продемонструє розкішні вбрання від українських дизайнерів на одному із найвідоміших конкурсів краси Міс Світу, який проводиться щорічно, починаючи з 1951 року.

У Києві відбулася презентація одягу для конкурсу Міс Світу 2018, у яких переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2018" буде представляти нашу країну. Про це повідомляє Інформатор.

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Головним на заході стало вечірнє плаття "Кришталевий ефект або блиск діаманта" ручної роботи, яке створювали 500 годин з 30 метрів тканини для спідниці і 150 метрів сітки з паєток і глітеру для верху сукні. Автором фінального вбрання стала українська дизайнерка Катерина Лукашик. Вартість такої сукні – 10 тисяч доларів.



Леоніла Гузь / Instagram



Леоніла Гузь / Instagram

Крім цього, на презентації представили національний одяг для представниці України – плаття вишиванка блакитного кольору. Доповнює сукню пояс з китицями і головний убір, який є сучасною інтерпретацією традиційного святкового українського вінка, створений дизайнером Лесею Патокою.



Леоніла Гузь в національному одязі на Міс Світу

Нагадаємо, в Україні вибухнув скандал: переможницю конкурсу краси "Міс Україна 2018" Вероніку Дідусенко дискваліфікували. Причиною для такого радикального рішення стало приховання дівчиною інформації про дитину. Згідно з правилами національного етапу "Міс Світу", конкурсанти не повинні бути мамами на час проведення конкурсу.



Раніше організатори конкурсу "Міс Україна 2018" відреагували на гучні заяви Вероніки Дідусенко. Вони назвали умови шоу не дискримінацією, адже молоді мами можуть брати участь в іншому конкурсі краси – "Місіс Україна". Окрім цього, члени журі здійснили переголосування та визначились з ім'ям дівчини, що отримала корону. Нею стала 19-річна Леоніла Гузь, яка за збігом обставин, жила в одній кімнаті з дискваліфікованою Веронікою Дідусенко. У мережі підозрюють, що саме ця красуня оприлюднила інформацію про дитину киянки.