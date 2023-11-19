Голова МЗС Латвії хоче очолити НАТО замість Столтенберга: що він думає про Україну та Росію

Крішьяніс Каріньш зацікавився посадою генерального секретаря НАТО. Єнс Столтенберг буде генсеком Альянсу до 1 жовтня 2024 року.

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш зацікавлений у посаді генсека НАТО. Про це натякнув його речник.

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Голова МЗС Латвії готовий змагатися за посаду

Речник міністра дав зрозуміти, що той хоче приєднатися до списку претендентів на крісло Єнса Столтенберга.

Якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря, Кріш'яніс Каріньш готовий взяти участь у змаганні,

– сказав прессекретар.

За його словами, голова МЗС Латвії готовий зробити внесок У НАТО своїм досвідом керівництва на посаді прем'єр-міністра, чітким розумінням загрози з боку Росії, сильною позицією щодо України, а також "доведеним досвідом досягнення міжнародного консенсусу".

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Не так давно міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у розмові з кореспонденткою 24 Каналу заявив, що його країна відіграє важливу роль у зміцненні східного флангу НАТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рига займається посиленням кордону, що межує з країною-агресоркою, та покращенням своєї оборонної промисловості.

Як повідомлялося раніше, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що Росія формує Ленінградський військовий округ, щоб потім напасти на країни Балтії, зокрема на Латвію. На його думку, російську окупанти планують гібридне вторгнення у "тіло" НАТО з території Білорусі.

, Крішьяніс Каріньш був прем'єр-міністром Латвії з 29 січня 2019 року до 15 вересня 2023 року. Весною цього року він пішов у відставку разом з урядом з третім найкоротшим терміном керівництва в історії цієї держави. Після цього політик став в. о. міністра закордонних справ Латвії, а з середини вересня він повноцінно очолює МЗС.