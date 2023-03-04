Прем'єр Латвії переконаний, що бойові літаки в України будуть: з чим виникають питання

Питання літаків для України все ще актуальне, адже вони значно допоможуть пришвидшити перемогу нашої держави. Та поки що західні партнери не поспішають з наданням винищувачів.

Натомість прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш дав надію українцям. Він впевнений, що західні партнери обов'язково почнуть постачання винищувачів Україні.

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У чому полягає проблема

Прем'єр Латвії зазначив, якби його країна мала винищувачі, то передала б їх Україні. Проте, за його словами, поставка бойових літаків – це лише питання часу.

Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою,

– заявив Каріньш.

Він також додав, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.

"Як виглядатиме ця перемога – вирішать самі українці. Наше завдання – допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", – сказав він.

Чому ЄС вагається з наданням літаків