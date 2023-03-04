Прем'єр Латвії переконаний, що бойові літаки в України будуть: з чим виникають питання
Джерело:Spiegel
Питання літаків для України все ще актуальне, адже вони значно допоможуть пришвидшити перемогу нашої держави. Та поки що західні партнери не поспішають з наданням винищувачів.
Натомість прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш дав надію українцям. Він впевнений, що західні партнери обов'язково почнуть постачання винищувачів Україні.
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У чому полягає проблема
Прем'єр Латвії зазначив, якби його країна мала винищувачі, то передала б їх Україні. Проте, за його словами, поставка бойових літаків – це лише питання часу.
Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою,
– заявив Каріньш.
Він також додав, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.
"Як виглядатиме ця перемога – вирішать самі українці. Наше завдання – допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", – сказав він.
Чому ЄС вагається з наданням літаків
- Очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що справа не в надсиланні літаків, а в можливостях.
- Мається на увазі повітряні авіазаправники, і запасні частини, а ще технічне обслуговування, навчання пілотів, аеропорти та роботу з технічного обслуговування та створення складів.
- "Ви знаєте, це повний ланцюжок усього, що вам потрібно, щоб надати винищувачі – це все про можливості, а не просто про надання винищувачів", – зазначив естонський міністр.
- Він додав, що якщо Україна завтра отримає один F-16, то це не вирішить усі проблеми.