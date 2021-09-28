На Криті – новий сильний землетрус: кількість постраждалих внаслідок попереднього зросла

Вранці 28 вересня на острові Крит зафіксували новий землетрус, його магнітуда становила 5,3 бала. Крім того, зросла кількість постраждалих внаслідок попереднього прояву стихії.

Острів Крит знову трусило. На острові стався вже 42-й землетрус за останню добу.

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Новий землетрус на Криті

Сейсмологи вранці 28 вересня зафіксували на острові Крит черговий землетрус на відстані 4 кілометрів від міста Аркалохорі. Цього разу його магнітуда становила 5,3 бала. А епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометра.

Місцеві жителі, побоюючись негативних наслідків, вийшли з помешкань на вулиці.

Зросла кількість постраждалих

Видання The Guardian інформує про зростання кількості постраждалих внаслідок попереднього землетрусу. Наразі відомо, що травми отримали щонайменше 20 людей. Хоча раніше повідомляли про 9.

Є й жертва стихії – загинув 65-річний будівельник, який працював у церкві в Аркалохорі, коли на нього обвалився дах.

До слова, для людей, чиї будинки були пошкоджені, встановити намети загальною місткістю до 2 500 осіб. Усі підрозділи аварійного реагування та пожежні служби привели в стан загальної бойової готовності.

Попередній сильний землетрус на криті: основне

Вранці 27 вересня сильний землетрус стався на Криті, поблизу міста Іракліон, де проживає 140 тисяч людей.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда найпотужнішого поштовху сягнула 6 балів.

Землетрус був тривалим і сильно відчувався не лише в Іракліоні, але й на всьому острові, а також на інших, – наприклад, на Санторині.

Також зафіксували інтенсивні афтершоки – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що фіксували на Криті з 1959 року.

Біля міста Аркалохорі зафіксували новий землетрус: дивіться карту