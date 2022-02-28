Критична проблема Москви – приховування реальних втрат військ, – Данілов

Росія приховує від свого населення реальні втрати військ внаслідок нападу на Україну. Оскільки ці втрати тільки збільшується, кремлівській владі все важче ховати правду.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Важливо В Україні вбито 4500 російських солдатів, – Зеленський

Росіянам треба доносити правду

Данілов наголосив, що треба максимально повно доносити до жителів Росії і родичів російських військових реальну ситуацію з кількістю жертв і полонених.

Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни,

– додав політик.

Інформаційно воювати на території ворога треба всіма можливими інструментами: