Критична ситуація з теплом у домівках намічається ще в одному українському місті

Станом на вечір 16 листопада. досі залишаються без опалення понад 200 багатоквартирних будинків у Херсоні. Жителі міста звинувачують у всьому міську владу.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", через відсутність опалення у помешканнях херсонці змушені використовувати електричні обігрівачі та додатково одягатися у власних квартирах.

Читайте також: Транспортний колапс у Херсоні: від безвиході для пасажирів до "розв'язання" проблеми з гумором

А за провал початку опалювального сезону вони покладають провину на міську владу.

У міськраді Херсона, зі свого боку, сповістили, що станом на 14:30 15 листопада, до опалення у Херсоні підключено 838 об'єктів житлового фонду та соціальної сфери із 1 363, а це складає складає 61,5%.

Однак, переконують чиновники, наступного дня ситуація тут дещо змінилися на краще.

Станом на 16 листопада, до опалення підключено 1093 об'єкти житлового фонду та соціальної сфери. Зокрема, "Херсонтеплоенерго" подало тепло на 98% (629 об'єктів з 644), Херсонська ТЕЦ – на 58% (344 об'єкти з 598). Окрім того, усі об'єкти підприємства "Теплотехсервіс" (5 з 5) та "Херсонтеплогенерація" (23 з 23) підключено до опалення,

– додають представники влади міста.

До слова, Херсон є одним із населених пунктів, де виникли проблеми із вчасним початком опалювального сезону. Причиною такої ситуації, стало те, що наданням теплопостачання частині міста опікується держпідприємство "Херсонська ТЕЦ", однак компанія не виконала свої зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України", яка, зі свого боку, у підсумку не змогла надати пільгові умови (номінацію) на закупівлю газу.

У "Нафтогазі" ж зазначили, що в цій ситуації відповідальним за невиконані обов'язки є Фонд державного майна, адже саме в його управлінні перебуває Херсонська ТЕЦ. За словами представників НАК, за таких умов проблему з опаленням можна було вирішити тільки за участю Кабміну.

Нагадаємо, дещо критичніша ситуація нещодавно спостерігалася у Смілі Черкаської області – тут, зокрема, через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. Також у місті майже не працювали дитсадки та школи. Крім того, через холодні батареї довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.



15 листопада віце-прем’єр-міністр і водночас міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що до котелень міста нарешті почав надходити газ. 16-го числа у "Нафтогазі" заявили, що "Черкасигаз" почав подачу газу до всі котелень Сміли та зараз триває технологічна робота щодо подачі тепла у домівки. Також у компанії зазначили, що "у багатьох будинках, у багатьох лікарнях, дитячих садочках і школах, станом на ранок, було вже тепло".