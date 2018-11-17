Критическая ситуация с теплом в домах намечается еще в одном украинском городе

По состоянию на вечер 16 ноября, до сих пор остаются без отопления более 200 многоквартирных домов в Херсоне. Жители города винят во всем городскую власть.

Как сообщает телеканал "112 Украина", из-за отсутствия отопления в помещениях херсонцы вынуждены использовать электрические обогреватели и дополнительно одеваться в собственных квартирах.

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А за провал начала отопительного сезона они возлагают вину на городскую власть.

В горсовете Херсона, в свою очередь, сообщили, что по состоянию на 14:30 15 ноября, к отоплению в Херсоне подключены 838 объектов жилищного фонда и социальной сферы из 1363, а это составляет составляет 61,5%.

Однако, уверяют чиновники, на следующий день ситуация здесь несколько изменились к лучшему.

По состоянию на 16 ноября, к отоплению подключены 1093 объекта жилищного фонда и социальной сферы. В частности, "Херсонтеплоэнерго" подало тепло на 98% (629 объектов из 644), Херсонская ТЭЦ – на 58% (344 объекта из 598). Кроме того, все объекты предприятия "Теплотехсервис" (5 из 5) и "Херсонтеплогенерация" (23 из 23) подключены к отоплению,

– добавляют представители власти города.

К слову, Херсон является одним из населенных пунктов, где возникли проблемы со своевременным началом отопительного сезона. Причиной такой ситуации стало то, что предоставлением теплоснабжения части города занимается госпредприятие "Херсонская ТЭЦ", однако компания не выполнила свои обязательства перед НАК "Нафтогаз Украины", которая, в свою очередь, в итоге не смогла предоставить льготные условия (номинацию) на закупку газа.

В "Нафтогазе" же отметили, что в этой ситуации ответственность за невыполненные обязанности несет Фонд государственного имущества, ведь именно в его управлении находится Херсонская ТЭЦ. По словам представителей НАК, при таких условиях проблему с отоплением можно решить только при участии Кабмина.

Напомним, несколько критичнее ситуация недавно наблюдалась в Смеле Черкасской области – здесь, в частности, из-за отсутствия на протяжении нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. Также в городе почти не работали детсады и школы. Кроме того, из-за холодных батарей пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.



15 ноября вице-премьер-министр и одновременно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в котельные города наконец начал поступать газ. 16-го числа в "Нафтогазе" заявили, что "Черкассыгаз" начал подачу газа во все котельные Смелы и сейчас идет технологическая работа по подаче тепла в дома. Также в компании отметили, что "во многих домах, во многих больницах, детских садах и школах, по состоянию на утро, было уже тепло".