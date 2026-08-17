Критичні для російської агресії компоненти досі надходять, — Зеленський

Президент України наголосив на важливості санкцій проти Росії. За його словами, країна-агресорка до сих пір отримує чимало необхідних їй компонентів.

Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський?

Президент сказав, що у неділю, 17 серпня, обговорював із розвідками, МЗС, спеціальними службами, коли й від кого з партнерів очікують нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські військові можливості.

Він розповів, що Росія досі отримує необхідні їй речі, попри санкції. Глава держави підкреслив, що деякі компоненти постачають в Росію навіть із країн G7, які, за його словами, не зацікавлені у збільшенні російських ударів по Україні.

Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів,

– наголосив Зеленський.

У неділю, 17 серпня, Кая Каллас заявила, що Євросоюз восени планує суттєво посилити санкційний тиск на Росію. Дипломати готують найбільший пакет обмежень від початку повномасштабної війни. За словами політикині, після запровадження нових обмежень загальна кількість російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС, зросте на третину.