Критично важлива інфраструктура не пошкоджена, – мер Житомира про ракетні удари

Російські окупанти двічі вдарили ракетами по Житомиру. Однак мер міста Сергій Сухомлин заявив, що критично важливу інфраструктуру не пошкодили.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, ситуація в місті спокійна.

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"Було 2 приходи. Попередньо це ракетний удар. Це склади військової частини. Але хочу сказати, що там вже давно нічого не було", – пояснив він.

Перед ударом у місті оголосили повітряну тривогу, постраждалих немає.

Все нормально. Ми готові,

– наголосив мер.

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