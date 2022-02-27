Критично важлива інфраструктура не пошкоджена, – мер Житомира про ракетні удари
27 лютого 2022 , 18:36Читать новость на русском
Російські окупанти двічі вдарили ракетами по Житомиру. Однак мер міста Сергій Сухомлин заявив, що критично важливу інфраструктуру не пошкодили.
Про це він сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, ситуація в місті спокійна.
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"Було 2 приходи. Попередньо це ракетний удар. Це склади військової частини. Але хочу сказати, що там вже давно нічого не було", – пояснив він.
Перед ударом у місті оголосили повітряну тривогу, постраждалих немає.
Все нормально. Ми готові,
– наголосив мер.
Мер міста розповів про ракетний удар у Житомирі: дивіться відео
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