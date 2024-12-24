Не мають морального права: комбат відреагував на закиди щодо проблем у Силах оборони

Попри всебічну підтримку наших Збройних Сил українцями, час від часу у бік військових звучить критика та навіть закиди щодо невідповідності їхніх дій. Однак поки триває війна, потрібно дуже відповідально ставитись до висловлювань на адресу захисників.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зазначив у розмові з 24 Каналом, що він стовідсотково підтримує свободу слова. Однак перед тим, як порушувати ту чи іншу тему однобоко, треба подивитись глибше і зрозуміти, чому відбувається так, а не інакше.

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Відбувається дискредитація

"Я щиро переконаний, що не мають морального права невійськові, навіть ті, що обіймають певні посади, на які їх тимчасово делегувала українська нація, критикувати Верховного Головнокомандувача або Головнокомандувача Збройних Сил України", – наголосив Федоренко.

Також, на його думку, зараз категорично не можна детально обговорювати певних командирів бригад та їхню буцімто неспроможність. Це потрібно розуміти, в цьому потрібно розбиратися, вживати необхідних заходів, які передбачені законом, по розслідування щодо того, чи може та чи інша особа може обіймати свою посаду.

А що зараз коїться – дискредитується інститут Збройних Сил України в особі Головнокомандувача. Також просувається наратив, зокрема через авторитетних військових, що низка командирів бригад, батальйонів чи рот буцімто "повні дурні",

– зауважив він.

Як, відзначив Федоренко, має себе почувати військовослужбовець, який виконує найскладніше завдання в цій жахливій війні, коли відкриває телефон і, перебуваючи, наприклад, на умовному відновленні після 2 – 3 тижнів проведених на позиції, і бачить там, що "всі офіцери та сержанти – дурні і все погано"?

Яка у нього буде мотивація? Чи можна так взагалі робити, чи деякі речі все ж таки маємо залишити на після перемоги,

– відзначив командир батальйону.

Водночас, за словами командира батальйону, на те, що відбулося у низці бригад з перевищенням посадових обов'язків і нестатутних взаємовідношень, потрібно звертати увагу і робити все можливе для того, щоб цих проявів ставало якомога менше в Силах оборони.

Зверніть увагу! Нещодавно набув публічності скандал у 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ, де були виявлені факти зловживань командування, а також знущань з військовослужбовців та погроз і вимагань грошей у солдатів. Генштаб ЗСУ проведе перевірку та відсторонив від виконання обов'язків командира бригади. Водночас Міноборони та омбудсмен розпочали службове розслідування.

"Іноді дуже зручно і хайпово критикувати того чи іншого, писати гучні заголовки, а щоб наполегливо працювати, потрібні мужність та сила волі. Тому я щасливий, що більшість українців всю інформацію, яку отримують, сприймають з гарячим серцем, але завжди з холодною головою", – підкреслив він.

Юрій Федоренко додав, що про це свідчить та єдність, яку ми зберігаємо в найскладніші часи. Саме зараз ми переживаємо одну з найважчих ситуацій на фронті за всю повномасштабну війну. І в цей час рівень підтримки українців залишається на дуже високім.

Ціль – 2 500 000

Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр проводить збір на повнопривідні мікроавтобуси для забезпечення логістики техніки та БК на бойові позиції. Ці засоби, за словами Юрія Федоренка, дозволяють максимально оперативно переміщуватись екіпажем, який застосовує негабаритні безпілотні системи ударного типу дії. Вони високоефективно уражають законній військові цілі противника, зокрема, на території Росії.

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Номер картки: 4441 1111 2794 3029

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