Критикує Кремль: активісти відкопали проукраїнську книжку Медведчука

Один із лідерів проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя", кум російського президента Володимира Путіна і підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук, як виявили у ЧЕСНО, є автором проукраїнської та антикремлівської книги.

Мовиться про монографію "Сучасна українська національна ідея і питання державотворення", написану на базі начебто докторської дисертації 1997 року. Але її якраз журналістам знайти не вдалося, як писали в "Українській правді".

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Про що ж писав Віктор Медведчук у монографії

Парламентський аналітик ЧЕСНО Олександр Саліженко каже, що текст Медведчука сповнений пафосними епітетами, порівняннями концепцій національних ідей, зверненнями до творів українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко тощо. Але, звісно, не Василя Стуса. Окрім цього:

У книзі Медведчук виступає з позиції українського державника-патріота.

Він намагається пояснити необхідність пошуку національної ідеї.

У монографії Медведчук критикує "московські кремлівські стандарти".

Обґрунтовує логічність занепаду й розпаду СРСР.

Серед причин економічної кризи в Україні називає "великодержавні амбіції російських правителів".

А також хвалить боротьбу за українську мову у період СРСР з боку української інтелігенції.

Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової роботи. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика,

– запевнив Саліженко.



Забута монографія Віктора Медведчука, у якій він виступає як патріот-державник / Фото ЧЕСНО

Чому у Медведчука могла з'явитися проукраїнська книга

Наприкінці 1990-х – початку 2000-х Віктор Медведчук був дуже активною та впливовою політичною фігурою в Україні (заступником голови Верховної Ради, потім очільником Адміністрації Президента).

З 1996 року він активно розвивав свою партію СДПУ(о) – Соціал-демократичну партію Україну (об'єднану).

Її членами були Леонід Кравчук, Петро Порошенко, Нестор Шуфрич та багато інших відомих людей.

Монографія 1997 року добре вкладається в канву тодішньої публічної політики Медведчука: він просував соціал-демократичну ідеологію, яка в історичному контексті українцями досить добре сприймалася.

Та реальні проросійські кроки політика не відповідали проукраїнським заявам, що не залишилося поза увагою українців.

Підтримка ж партією Віктора Януковича у 2004 фактично остаточно поховала цей політичний проєкт.

До слова Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт