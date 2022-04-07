Кривавий басейн і стіни: італійська вілла пропагандиста Соловйова зазнала радикальних змін
Джерело:local team
Російський пропагандист Володимир Соловйов тепер має ще більше причин не відвідувати свою віллу на озері Комо в Італії. Після того, як конфіскована вілла рупора Кремля горіла, вона ще й набула кривавих барв.
Басейн телеведучого пофарбували у кривавий колір
У середу, 6 квітня, стало відомо, що в будинку російського пропагандиста Соловйова виникла пожежа, яку рятувальники зуміли ліквідувати. На наступний день вдалося змінити дизайн вілли.
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Маєток кремлівського пропагандиста на озері Комо залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн телеведучого у кривавий колір.
Італійська вілла пропагандиста Соловйова / Скриншот
Також вони забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".
Як тепер виглядає вілла Соловйова: дивіться відео
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