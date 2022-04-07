Кривавий басейн і стіни: італійська вілла пропагандиста Соловйова зазнала радикальних змін

7 квітня 2022 , 21:58
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Джерело:

local team

Російський пропагандист Володимир Соловйов тепер має ще більше причин не відвідувати свою віллу на озері Комо в Італії. Після того, як конфіскована вілла рупора Кремля горіла, вона ще й набула кривавих барв.

Басейн телеведучого пофарбували у кривавий колір

У середу, 6 квітня, стало відомо, що в будинку російського пропагандиста Соловйова виникла пожежа, яку рятувальники зуміли ліквідувати. На наступний день вдалося змінити дизайн вілли.

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Маєток кремлівського пропагандиста на озері Комо залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн телеведучого у кривавий колір.


Італійська вілла пропагандиста Соловйова / Скриншот

Також вони забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".

Як тепер виглядає вілла Соловйова: дивіться відео

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Автор: Михайло Гема