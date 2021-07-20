Кривавий теракт у Багдаді напередодні Курбан-байраму: десятки загиблих від вибуху на ринку

У передмісті Багдада 19 липня невідомі вчинили моторошний теракт. Через вибух бомби загинули щонайменше три десятки людей.

Поранених також дуже багато. Адже вибух стався посеред переповненого ринку.

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Теракт в Іраку 19 липня: подробиці

Атака сталася на ринку Вахайлат у поселенні Садр (це передмістя Багдада, столиці Іраку) 19 липня. Військові та місцеві медики на умовах анонімності сказали журналістам, що 30 людей загинули, поранених також десятки.



Вибух стався на ринку у передмісті Багдада / Фото АР

Вибух стався за день до Курбан-байраму. Саме тому на ринку людей було дуже багато – вони готувалися до свята, купували їжу та подарунки.



Людей на ринку було дуже багато – люди скуповувалися напередодні Курбан-байраму / Фото АР

Жодне зі збройних угруповань чи терористичних організацій наразі не брало на себе відповідальності за напад. Утім, у 2021 це вже третій вибух на ринках у Багдаді, і раніше (у лютому та квітні) відповідальність брала "Ісламська держава".

Зауважимо, Al Arabia з посиланням на джерела стверджує, що теракт вчинила смертниця, яка мала на собі пояс із вибухівкою. Та інформації з офіційних джерел наразі немає жодної.

попередній теракт із найсмертельнішими наслідками в Іраку стався в січні 2021 року. Тоді від вибуху в комерційному районі Багдада загинули понад 20 людей.

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