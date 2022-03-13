Російські окупанти продовжують наступ на Україну одразу з кількох напрямків. Найближчим часом вони планують закріпитися у кількох населених пунктах.

Попри шалені втрати особового складу та техніки російські окупанти продовжують наступ на Україну. Завдяки чисельності ворог намагається пройти вглиб країни на різних напрямках.

До речі Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню, – Маляр

Головні цілі окупантів

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, сьогодні ворог зосередив основні зусилля для того, щоб просунутися в напрямку Кривого Рогу та захопити Миколаїв.

Ворог також не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя. Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста,

– йдеться в повідомленні.

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