Зупинила колона: у Кривому Розі авто влетіло в підземний перехід
У Кривому Розі 25 вересня автівка на повній швидкості в'їхала в підземний перехід. Водій у реанімації без свідомості.
Аварія сталася у Центрально-Міському районі, передає 24 Канал. Деякі ЗМІ пишуть, що в автомобілі був нібито і пасажир, який не постраждав.
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Що відомо про ДТП
Удень 25 вересня до поліції надійшло повідомлення про аварію. Інцидент стався з боку зупинки "Центральний ринок" у напрямку площі Визволення. Водій Mazda виїхав на тротуар і влетів у підземний перехід, його зупинила колона. Уся передня частина машини зім'ята вщент.
Машина в переході / Фото: місцеві сайти та пабліки Кривого Рогу – "Свої" і "Перший Криворізький"
Люди розглядають автівку в переході в Кривому Розі: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика!)
Правоохоронці встановлюють деталі страшної аварії, але на офіційних сайтах Нацполіції поки нема інформації щодо інциденту.
Поліція оглядає місце ДТП у Кривому Розі: дивіться відео
Яка інформація є про водія
Паблік "Свої. Кривий Ріг" пише, що, попередньо, у водія стався нервовий зрив, внаслідок чого чоловік влетів у підземний перехід.
На місці ДТП кажуть, що за кермом авто був місцевий "валютчик". Колега водія каже: передував аварії конфлікт з панянкою у кафе – валютчик напав на жінку. Після чого чоловік сів за кермо та поїхав геть,
– зазначає видання.
Журналісти телеканалу "Київ" пишуть, що водій перебував у неадекватному стані. Вони посилаються на свідка ДТП.
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