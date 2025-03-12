"Зайчику, я живий": ДСНС показала кадри повторного удару росіян по рятувальниках у Кривому Розі

Російська армія зранку 12 березня завдала цинічних ракетних ударів по Кривому Рогу. Другу ракету запустили по рятувальниках, які приїхали на місце атаки, щоб надати допомогу та ліквідувати наслідки атаки.

Момент удару по рятувальниках потрапив на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Атакували готель, є поранені й жертва: усе, що відомо про удар по Кривому Рогу 12 березня

Рятувальники допомагали жінці, коли Росія завдала повторного ракетного удару

Близько 07:17 12 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. За 20 хвилин, близько 07:37, російська армія завдала повторного удару по тому ж місцю.

Окупанти цинічно били по рятувальниках та медиках, які прибули на місце атаки, щоб надати допомогу постраждалим.

У ДСНС показали унікальні кадри, як рятувальники потрапили під повторний балістичний удар. Так, на відео можна побачити, як рятувальники разом з правоохоронцями несуть постраждалу, коли лунає попередження про повторні пуски балістики.

На щастя, рятувальники не постраждали. Внаслідок повторної атаки було пошкоджено лише техніку.

Один з рятувальників після повторної атаки відразу отримав дзвінок від близьких. Він заспокоїв найрідніших словами: "Зайчику, я живий".

Це будні наших рятувальників – героїв без зброї. Вони не мають права тікати чи ховатися, бо їхня місія – рятувати. Вони ризикують власним життям, щоб дати іншим шанс вижити,

– наголосили у ДСНС.

Як рятувальники опинилися під повторним ударом балістики: дивіться відео

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 1 людина – 47 річна Ірина Васюк. Вона їхала у міському тролейбусі, коли ворог атакував балістикою. Жінка працювала у Криворізькій військовій адміністрації.

Ще 15 осіб постраждали після обстрілу балістичними ракетами. 9 поранених були госпіталізовані. Четверо цивільних перебувають у тяжкому стані, а стан 58-річного чоловіка досі критичний.