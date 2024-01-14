У Кривому Розі чули вибух: сили ППО збила ворожу ракету

Окупанти 14 січня увечері запустили ракету по Кривому Рогу. У місті пролунав вибух.

Російські загарбники продовжують атакувати українські міста з повітря. Сьогодні ворог вдарив по Дніпропетровщині.

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У місті лунали вибухи

Близько 17:00 Повітряні сили попередили про загрозу для Херсонщини, Дніпропетровщини, Миколаївської та Запорізької областей. Сигнал тривоги, який залунав у цих регіонах, був пов'язаний із активністю ворожої тактичної авіації.

О 17:14 стало відомо, що у напрямку Кривого Рогу летить ракета. За декілька хвилин у місті пролунало кілька вибухів.

Моніторингові канали припускають, що це могла бути робота ППО по ракеті Х – 59.

Станом на 17:30 в усіх чотирьох областях, де оголошували про небезпеку, скасували тривогу.

Пізніше очільник обласної ради Дніпропетровщини Микола Лукашук повідомив, що російську ракету, яка атакувала Кривий Ріг, вдалося знищити.

Ворожу ракету збили сьогодні в Криворізькому районі області. Дякую ПвК "Схід"!,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Якість ворожих ракет "падає"

Вранці 13 січня противник спробував повторити масовану атаку по Україні. Ворог запустив 40 цілей. Це крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Попри те, що силам ППО вдалося збити лише 8 ракет (7 крилатих Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну Х-59), більшість інших не влучили у ціль. У Повітряних силах пояснили, що це сталося, зокрема, завдяки роботи українських систем РЕБ. Також деякі ракети впали у полі.

Окремо речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що російські ракети "дедалі гірше летять" і просто не досягають "місць призначення". Він підкреслив, що ворог використовує боєприпаси невисокої якості.

Однак противник таки зумів завдати шкоди інфраструктурі українських міст. Так, у Дніпрі є влучання. У Кременчуцькому районі пошкоджено господарчу споруду. У Чернігові – руйнування у приватному секторі – вибиті вікна.

Втім, на щастя минулося без постраждалих і жертв.