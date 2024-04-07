У Кривому Розі чули вибух: чи вдалося збити ракету

Російські військові ввечері 7 квітня завдали ракетного удару. У Кривому Розі пролунали вибухи. У Дніпропетровській ОВА розповіли, чи вдалося збити повітряну ціль ворога.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 7 квітня ворог запустив ракету на Кривий Ріг. Мешканці міста почули вибух.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Почнімо з того, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 20:43.

у Дніпропетровській області оголосили о 20:43. Вже о 21:23 Повітряні сили Збройних Сил України попередили, що ракета летить на Кривий Ріг.

А о 21:35 моніторингові канали сповістили про те, що ракета припинила існування в межах області.

Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 21:44, "все нормально". Так він прокоментував вибух, який чули у місті. Він також зазначив, що не називатиме деталей.

Так він прокоментував вибух, який чули у місті. Він також зазначив, що не називатиме деталей. Вже о 21:58 у Дніпропетровській ОВА зазначили, що бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету.

Вороже залізяччя ліквідували у Криворізькому районі. Дякую, захисники!

– написав галва ОВА Сергій Лисак.

Чому росіяни б'ють в одне і те ж місце

Як зазначила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк, у ворога є визначені напрямки, які у своїх пропагандистських наративах просувають.

Вона зазначила, що ворог маніпулює тезами. Мовляв, вони "відвойовуватимуть" Харків. Разом з тим ставку роблять ще й на Одесу. Там намагаються розхитати настрої серед мешканців південних областей.

Наталія Гуменюк зазначила, що країна-агресорка на полі бою не має успіхів. Водночас вона прагне демонструвати свою "силу". Саме тому завдає ударів по цивільних територіях. По них б'є, зокрема, з повітря.

Робиться це для того, щоб населення цих територій замислилась. І ми бачимо це намагання просунути тиск на уряд, на владу в країні для проведення якихось домовленостей,

– зазначила вона.

За словами керівниці пресцентру, це дія ворожої ІПСО. Адже російські загарбники воюють не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі. Саме тому варто бути уважними.