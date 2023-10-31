У Кривому Розі чули вибухи, працювала ППО: в Україні була повітряна тривога 31 жовтня

Повітряна тривога 31 жовтня лунала у кількох областях нашої держави. Зокрема, російські загарбники знову загрожували обстрілами тактичної авіації по території нашої держави.

Крім того, також була й загроза балістичного озброєння на Сході. 24 Канал закликає людей в областях, де лунають тривоги йти в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.

Зверніть увагу На Півдні та Сході тривога через загрозу балістики: у Запоріжжі чули вибухи

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі По областях пішли відбої повітряної тривоги.Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що у Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Він подякував за влучну роботу захисникам неба.У Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.У Херсоні знову чули кілька звуків вибухів. Там лунає сигнал повітряної тривоги.

11:25 Наразі тривоги лунають у таких областях України:

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська;

Запорізька;

Донецька;

Харківська;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога 31 жовтня / Скриншот 24 Каналу

Відбої пролунали у Сумській і Чернігівській областях.Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі. До цього там лунав сигнал повітряної тривоги.У Повітряних силах зазначили, що спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на Півдні, Сході та Півночі України. Є загроза застосування авіаційного озброєння. Там також закликали громадян пройти в укриття, щоб уникнути загрози з неба.Повітряна тривога лунала й у Житомирській області. Через менш ніж 2 хвилини там пролунав відбій.Тривоги поширилися і на північні області України через активність ворожих Су-35. Зокрема, там була загроза застосування авіаційного ракетного озброєння.Повітряні сили оголосили тривогу в кількох областях України через загрозу балістичного озброєння з Півдня.