У Кривому Розі чули вибухи, працювала ППО: в Україні була повітряна тривога 31 жовтня

31 жовтня 2023, 11:12
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Повітряна тривога 31 жовтня лунала у кількох областях нашої держави. Зокрема, російські загарбники знову загрожували обстрілами тактичної авіації по території нашої держави.

Крім того, також була й загроза балістичного озброєння на Сході. 24 Канал закликає людей в областях, де лунають тривоги йти в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.

Зверніть увагу На Півдні та Сході тривога через загрозу балістики: у Запоріжжі чули вибухи

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.11:38 По областях пішли відбої повітряної тривоги.11:35 Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що у Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Він подякував за влучну роботу захисникам неба.11:29 У Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.11:26 У Херсоні знову чули кілька звуків вибухів. Там лунає сигнал повітряної тривоги.

11:25 Наразі тривоги лунають у таких областях України:

  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 31 жовтня / Скриншот 24 Каналу

11:24 Відбої пролунали у Сумській і Чернігівській областях.11:12 Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі. До цього там лунав сигнал повітряної тривоги.11:11 У Повітряних силах зазначили, що спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на Півдні, Сході та Півночі України. Є загроза застосування авіаційного озброєння. Там також закликали громадян пройти в укриття, щоб уникнути загрози з неба.11:07 Повітряна тривога лунала й у Житомирській області. Через менш ніж 2 хвилини там пролунав відбій.11:04 Тривоги поширилися і на північні області України через активність ворожих Су-35. Зокрема, там була загроза застосування авіаційного ракетного озброєння.10:49 Повітряні сили оголосили тривогу в кількох областях України через загрозу балістичного озброєння з Півдня.
Автор: Владислав Кравцов