У Кривому Розі чули вибухи, працювала ППО: в Україні була повітряна тривога 31 жовтня
31 жовтня 2023, 11:12Читать новость на русском
Повітряна тривога 31 жовтня лунала у кількох областях нашої держави. Зокрема, російські загарбники знову загрожували обстрілами тактичної авіації по території нашої держави.
Крім того, також була й загроза балістичного озброєння на Сході. 24 Канал закликає людей в областях, де лунають тривоги йти в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.
Зверніть увагу На Півдні та Сході тривога через загрозу балістики: у Запоріжжі чули вибухи
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.11:38 По областях пішли відбої повітряної тривоги.11:35 Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що у Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Він подякував за влучну роботу захисникам неба.11:29 У Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.11:26 У Херсоні знову чули кілька звуків вибухів. Там лунає сигнал повітряної тривоги.
11:25 Наразі тривоги лунають у таких областях України:
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Харківська;
- Луганська;
- АР Крим.