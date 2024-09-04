У Кривому Розі чули вибухи
Джерело:Олександр Вілкул
Російські окупанти зранку 4 вересня атакують українські міста. Так, у Кривому Розі чули вибухи.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив нічого не знімати та не публікувати в мережі.
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Вибухи в Кривому Розі
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
В Кривому Розі зранку 4 вересня було гучно.
В Повітряних силах попередили жителів міста про рух крилатих ракет в їхню сторону.
2 КР (крилаті ракети – 24 Канал) на Кривий Ріг,
– ішлося в повідомленні.
Вже о 6:18 очільник військової адміністрації Кривого Рогу зробив коментар щодо ситуації в місті. Він наголосив на дотриманні інформаційної гігієни.
"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав Олександр Вілкул.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.