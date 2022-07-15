У Кривому Розі було чутно звуки вибухів: будьте обачні

Жителі Кривого Рогу 15 липня повідомляють про звуки вибухів. Їх нібито почули після відбою повітряної тривоги.

Так, повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 17:36, а відбій був о 17:41.

Раніше У Кривий Ріг прилетіли 12 ракет із "Ураганів", а по Миколаєву – осколкові снаряди з С-300

Перші повідомлення про ймовірні вибухи з'явились о 17:54. О 18:05 жителі знову чули подібні звуки.

Офіційного підтвердження поки немає. У будь-якому разі людям слід бути обережними та не поспішати покидати укриття.

Обстріл Кривого Рогу

російські окупанти вранці 9 липня випустили по Кривому Розі 12 снарядів з "Ураганів". Зокрема, в Інгулецький район.

"Приліт" зафіксували у районі Радушного. Там зруйнували промислове підприємство.

Снаряди також пошкодили школу та кілька будинків. Не обійшлося без жертв і постраждалих – загинула одна жінка та 20-річна жителька Кривого Рогу, 43-річний чоловік, батько загиблої дівчини – поранений.

До речі, інтенсивно обстрілювати місто почали після візиту Зеленського 8 липня.

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У жодному разі не можна публікувати в мережу фото чи відео вибухів та прильотів. Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.