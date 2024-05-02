У Кривому Розі було чутно вибухи: там збили ворожий БпЛА

2 травня 2024, 19:30
Читать новость на русском

Ввечері 2 травня в Кривому Розі жителі міста чули вибухи. Однак на той момент в місті не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Кривому Розі розповість 24 Канал.

Дивіться також Горів приватний будинок: Росія вдарила дронами по Нікополю

Вибухи в Кривому Розі

Вечір для мешканців Кривого Рогу видався тривожним. Там о 18:23 прогриміли вибухи.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
повідомили кореспонденти Суспільного.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Зауважимо, що на той момент в Дніпропетровській області не була оголошена повітряна тривога. Її оголосили через 5 хвилин. 

Вже о 18:33 у Кривому Розі було чутно повторні звуки вибухів.

Зауважимо, що станом на 18:45 в Дніпропетровській області тривала повітряна тривога.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

Згодом в Дніпропетровській ОВА зазначили, що в області працювала ППО. 

Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом,
написав Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА.

Він також висловив подяку за захист ПвК "Схід".

Окупанти завдали удар по Дергачах: є постраждалі

  • Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо 2 травня вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.
  • На жаль внаслідок атаки ворога є постраждалі, більшість з яких – діти. 
  • Зокрема, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки по Дергачах сягає 9, з них – 8 дітей.
Автор: Ірина Марціяш