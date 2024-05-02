У Кривому Розі було чутно вибухи: там збили ворожий БпЛА

Ввечері 2 травня в Кривому Розі жителі міста чули вибухи. Однак на той момент в місті не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Кривому Розі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Кривому Розі

Вечір для мешканців Кривого Рогу видався тривожним. Там о 18:23 прогриміли вибухи.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

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Зауважимо, що на той момент в Дніпропетровській області не була оголошена повітряна тривога. Її оголосили через 5 хвилин.

Вже о 18:33 у Кривому Розі було чутно повторні звуки вибухів.

Зауважимо, що станом на 18:45 в Дніпропетровській області тривала повітряна тривога.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

Згодом в Дніпропетровській ОВА зазначили, що в області працювала ППО.

Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом,

– написав Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА.

Він також висловив подяку за захист ПвК "Схід".

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