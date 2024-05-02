У Кривому Розі було чутно вибухи: там збили ворожий БпЛА
Ввечері 2 травня в Кривому Розі жителі міста чули вибухи. Однак на той момент в місті не була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Кривому Розі розповість 24 Канал.
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Вибухи в Кривому Розі
Вечір для мешканців Кривого Рогу видався тривожним. Там о 18:23 прогриміли вибухи.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Зауважимо, що на той момент в Дніпропетровській області не була оголошена повітряна тривога. Її оголосили через 5 хвилин.
Вже о 18:33 у Кривому Розі було чутно повторні звуки вибухів.
Зауважимо, що станом на 18:45 в Дніпропетровській області тривала повітряна тривога.24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.
Згодом в Дніпропетровській ОВА зазначили, що в області працювала ППО.
Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом,
– написав Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА.
Він також висловив подяку за захист ПвК "Схід".
Окупанти завдали удар по Дергачах: є постраждалі
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо 2 травня вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.
- На жаль внаслідок атаки ворога є постраждалі, більшість з яких – діти.
- Зокрема, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки по Дергачах сягає 9, з них – 8 дітей.