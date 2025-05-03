У Кривому Розі чутно вибухи

У Кривому Розі чули вибухи. На Дніпропетровщині лунає повітряна тривога.

Повітряна тривога у районі лунає вже понад годину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Про вибухи у Кривому Розі о 22:29 повідомили кореспонденти Суспільного. У Дніпропетровській області лунає повітряна тривога.

На відео потрапив момент з матір'ю, яка тікає зі своїми дітьми до укриття, почувши ворожий дрон у небі.

У Повітряних силах ЗСУ незадовго до цього, о 22:14 попереджали про рух ворожих ударних БпЛА над самим Кривим Рогом.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області тривога лунає з 21:12.

Де зараз актуальна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній мапі

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