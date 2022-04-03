У Кривому Розі та Дніпрі затримали диверсантів: один з них фотографував військкомат

Правоохоронці продовжують затримувати ворожих диверсантів. Так, у Дніпрі та Кривому Розі спіймали зловмисників, які могли співпрацювати з Росією.

Як розповідають у Поліції Дніпропетровської області, в умовах воєнного стану важливо виявляти ворожих диверсантів. З цим завданням правоохоронці чудово справляються.

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Один з диверсантів підтримував Росію

Співробітники поліції слідкують не лише за порядком. Вони також шукають потенційних російських інформаторів, а також корегувальників вогню.

Так, у Кривому Розі та Дніпрі за останню добу затримали двох осіб. Вони, зазначають правоохоронці, можуть бути причетними до диверсій. Один із чоловіків фотографував військкомат, а другий – активно підтримував російське вторгнення в Україну.

Правоохоронці підкреслюють, що усі підрозділи зараз працюють у посиленому режимі. Це необхідно для того, щоб гарантувати безпеку мешканцям області.

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