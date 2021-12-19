У Кривому Розі оштрафували дівчину, яка силоміць поїла пивом кішку

Не обійшлось без покарання жорстоке ставлення до тварин у Кривому Розі. Дівчина намагалась напоїти кішку пивом. Ба більше, відео з цим обурливим вчинком виклали у соцмережі.

Активісти "Альянсу захисників тварин" такі обурливі дії не пропустили повз увагу. За фактом знущання з тварин вони написали заяву до поліції.

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Справу розглядали у суді

Справа дійшла до суду: адміністративне правопорушення розглядав Центрально-міський суд. Перед служителями Феміди дівчина не з'явилась.

Дівчині присудили штраф

7 грудня Служителі Феміди визнали її винною за те, що заливала кішці алкоголь у пащу. За таку поведінку зловмисниці доведеться розплачуватись, заплативши штраф. Мовиться про 3400 гривень адміністративного стягнення, а також 450 гривень судового збору на користь держави.

У соцмережах правопорушниця опублікувала вибачення.

Та сама кицька Моня, над якою позначалась місцева мешканка / Фото "Первого городского"

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Коротко про резонансні випадки з тваринами: