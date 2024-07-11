"Донька піде у перший клас без тата": у Кривому Розі попрощалися з волонтером, якого вбила Росія

Днями Росія підступно вдарила по підприємству у Кривому Розі, внаслідок чого загинули люди. Наразі у місті попрощалися з волонтером, якого вбила ворожа ракета.

Так, у Кривому Розі провели в останню путь волонтера Дмитра Пахолюка, якого вбила російська ракета в момент атаки 8 липня. Без чоловіка та батька, на жаль, залишилися дружина та донечка.

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У Кривому Розі попрощалися з Дмитром Пахолюком

Раніше Дмитро Пахолюк служив у патрульній поліції, а протягом останніх двох років працював на Північному ГЗК. Чоловік постійно здавав кров для поранених і допомагав розбирати завали після ворожих ударів.

У день своєї смерті, 8 липня, під час ворожого масованого обстрілу Дмитро саме перебував на підприємстві. За словами товариша, у момент вибуху він міг піти, але залишився, щоб допомагати людям.

Це була дійсно світла добра людина, що найголовніше того чого можливо багатьом не вистачає – дуже відповідальний. В той момент коли був вибух, наскільки я розумію, він міг піти, але залишився допомагати людям,

– розповів він.

У загиблого чоловіка залишилася дружина та маленька донечка. Відомо, що восени для його дитини має пролунати перший дзвоник, проте вже без батька. Його провели в останню путь у Свято-Пантелеймонівському храмі.

"Він був дуже гарний сімʼянин, в нього є гарна жіночка, він дуже любив свою сімʼю. Веселий був такий, життєрадісний був, постійно жартував…ну гарна була людина", – сказала сусідка Наталія.

У Кривому Розі провели в останню путь Дмитра Пахолюка / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Напередодні стало відомо про волонтера, колишнього правоохоронця Дмитра Пахолюка. Він працював інженером Північного ГЗК групи "Метінвест".