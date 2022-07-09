Ворог вдарив по Кривому Рогу під час тривоги: людей і транспорт просять обмежити пересування

Ворог атакував передмістя Кривого Рогу під вечір 9 липня. Жителів міста попросили по можливості обмежити пересування та бути вкрай обережними.

Про це написав о пів на 8 годину вечора голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул. Наразі невідомо, який саме об'єкт спробували знищити росіяни.

Напередодні Після візиту Зеленського окупанти вдарили по Кривому Рогу з "Градів": є загибла і постраждалі

Куди вдарили окупанти під Кривим Рогом

На місце події негайно направили всі екстрені служби. Деталі ворожої атаки повідомлять одразу, коли їх можна буде оприлюднювати.

Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються,

– написав посадовець.

Вночі був жорсткий обстріл Кривого Рогу

Радушне – це селище міського типу під Кривим Рогом. Шлях від міста до нього займає менше ніж 10 хвилин автомобілем.

Після візиту президента Володимира Зеленського 8 липня, місто одразу почали накривати інтенсивним обстрілом. росіяни прицільно били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню "Град". Згодом вони також випустили на Інгулецький район 10 ракет.

Снаряди окупантів, зокрема, пошкодили школу та кілька будинків. На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Одразу стало відомо, що загнула одна жінка. Вона була кухаркою в дитячому садочку та тоді якраз йшла на роботу.

Окрім неї, поранень зазнали ще дві людини. Зокрема, дівчина 2002 року народження, яка була у вкрай важкому стані. У неї були серйозні пошкодження в області серця та печінки. Лікарі довго боролися за її життя, проте вони були вже безсилі в цій ситуації. Про загибель 20-річної жительки Кривого Рогу повідомили о 10:40.

Ще один поранений – 43-річний чоловік. Це батько загиблої. Він зазнав множинних осколкових поранень середньої тяжкості.

На обстріл відреагували в ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі констатував, що це черговий прояв ницості військ росії. Адже вони вкотре спеціально вдарили по цивільних.

Для росіян – це і є поле бою. Тактика боягузів – бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою,

– наголосив посадовець.

Важливо – деталі удару по Кривому Рогу в ніч на 9 липня: дивіться відео