У Кривому Розі прогриміли вибухи: туди летіла російська ракета

У Кривому Розі зранку 11 листопада прогриміли вибухи. У напрямку міста летіла ворожа ракета.

До цього там оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Тривогу по всій Дніпропетровській області оголосили о 10:15. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!

– писали військові.

Через кілька хвилин стало відомо про пуск ракети в бік Кривого Року. Уже о 10:20 у місті пролунали вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

Також гучні звуки підтвердив і начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Він також звернувся до громадян, щоб ті подбали про свою безпеку.

"Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – зазначив він.

Наразі про наслідки ворожої атаки по Кривому Рогу в ОВА не коментували.

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