У Кривому Розі прогриміли вибухи: яка причина
- У Кривому Розі ввечері 16 січня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через рух ворожих дронів-камікадзе.
- Місцева влада та Дніпропетровська обласна військова адміністрація поки не коментували деталі вибухів.
У Кривому Розі ввечері 16 січня пролунали вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
Тривогу по всій Дніпропетровській області, зокрема і в Кривому Розі, оголосили о 16:23. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе.
Ударний БпЛА на Дніпропетровщині – в напрямку Кривого Рогу,
– писали військові.
Монітори зазначали, що ворожий безпілотник рухався у напрямку Кривого Рогу з півночі. Уже о 17:40 жителі міста почули вибухи.
За даними місцевих телеграм-каналів у місті, ймовірно, працювала протиповітряна оборона.
Наразі деталі вибухів у Кривому Розі не коментувала ні місцева влада, ні в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
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