У Кривому Розі прогримів вибух: на місто летіла балістика

У Кривому Розі 15 липня ввечері пролунав вибух. До цього у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі?

Тривогу у Кривому Розі оголосили ще о 21:13 15 липня. О 23:03 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Кривий Ріг – укриття!

– написали військові о 23:06.

Уже через хвилину у місті пролунав вибух, про що повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.

Відреагував на вибухи й голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. Він закликав містян дотримуватися інформаційної тиші.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе – ще "Шахеди" на підході до міста", – написав Вілкул.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в одному з районів міста спостерігають перебої зі світлом після вибуху. Наразі офіційно про це нічого не писали.

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