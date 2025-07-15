У Кривому Розі прогримів вибух: на місто летіла балістика
- У Кривому Розі 15 липня ввечері пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги. Військові попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня.
- Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав містян дотримуватися інформаційної тиші. За даними місцевих ЗМІ, після вибуху в одному з районів міста спостерігають перебої зі світлом.
У Кривому Розі 15 липня ввечері пролунав вибух. До цього у місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Дніпрі чули вибухи
Що відомо про вибух у Кривому Розі?
Тривогу у Кривому Розі оголосили ще о 21:13 15 липня. О 23:03 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Кривий Ріг – укриття!
– написали військові о 23:06.
Уже через хвилину у місті пролунав вибух, про що повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.
Відреагував на вибухи й голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. Він закликав містян дотримуватися інформаційної тиші.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе – ще "Шахеди" на підході до міста", – написав Вілкул.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в одному з районів міста спостерігають перебої зі світлом після вибуху. Наразі офіційно про це нічого не писали.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.