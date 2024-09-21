У Кривому Розі серія вибухів: окупанти вдарили ракетами та балістикою

Пізно вночі 21 вересня Росія запустила крилаті ракети та балістику по Дніпропетровщині. Кілька вибухів пролунало в Кривому Розі. Також в області було гучно через ворожі "Шахеди".

За даними моніторингових спільнот, на Кривий Ріг летіло щонайменше три крилаті ракети. Звідки були пуски – не відомо. Щоправда, раніше Повітряні сили попереджали про загрозу ударів з авіації, яка перебувала північно-східному напрямку. Згодом Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски балістики в напрямку міста, повідомляє 24 Канал.

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Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

За даними місцевих телеграм-каналів, серія вибухів у місті пролунали в районі 3 години ночі 21 вересня. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Миколаївщині. А згодом з'явилися інформація про крилаті та балістичну ракету у напрямку Кривого Рогу. Також військові закликали жителів міста негайно перейти в укриття.

Телеграм-канал monitor уточнив, що попередньо, росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома крилатими (їхній тип невідомий) і однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Після 3:30 ворогу удруге обстріляв Кривий Ріг і у місті знову пролунав вибух. Попередньо, окупанти вдарили балістикою.

Місцеві ресурси пишуть, що після вибухів у Кривому Розі виникла пожежа.

На Дніпропетровщині також було гучно через роботу ППО по "Шахедах"

За кілька хвилин до пуску ракет, моніторингові спільноти повідомляли про роботу ППО в області. Імовірно, це наші захисники збивали "Шахеди", які також атакували Дніпропетровщину. Адже о 02:27 Повітряні сили попереджали, що у бік регіону з Миколаївщини рухаються ударні БпЛа.

Наразі влада офіційно не повідомляла ані про сам факт вибухів у Кривому Розі та в області, ані про їхні наслідки.

Наголошуємо, що під час та до відбою повітряної тривоги слід перебувати в укриттях. Це збереже Вам життя та полегшить роботу захисників. Крім того, в жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу сил ППО.

Додамо, що після 12 ночі ворог ударив також ударив "Іскандером" по Кропивницькому району. А увечері напередодні внаслідок удару по обласному центру Дніпру було частково зруйновано будівлю освітнього центру та постраждав 19-річний хлопець.

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