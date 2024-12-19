У Кривому Розі пролунали вибухи: росіяни атакували житловий будинок
Росія знову тероризує Україну обстрілами. Увечері 19 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи.
Перші із них чули приблизно о 23:01. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили ще о 21:32 через рух "Шахедів" у напряму області.
Однак через півтори години у регіоні додалася балістична загроза.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!" – повідомили у Повітряних силах.
О 23:01 у напрямку Кривого Рогу була зафіксована швидкісна ціль, а згодом у місті пролунали вибухи.
Кривий Ріг. Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе!
– написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
О 23:09 у місті знову пролунали вибухи.
"Знову гучно. До відбою перебувайте в безпечних місцях", – попередив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
О 23:48 Олександр Вілкул повідомив, що росіяни атакували житловий будинок.
"Всі на місці. Всі працюємо", – написав він.
А за кілька хвилин після півночі в ОВА повідомили першу інформацію про наслідки атаки на Кривий ріг:
- Потрощений двоповерховий будинок.
- З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка.
- Також побиті вікна у 10-поверхівці.