Атака на Кривий Ріг: Росія вдарила в центр житлового кварталу, є постраждалі

Увечері 14 березня в Кривому Розі пролунали декілька вибухів. 24 Канал розкаже деталі.

Уночі 14 березня Росія запустила всього 27 БпЛА. Проте вдень піднімала МіГ, через що була тривога по всій країні. О пів на сьому вечора відомо про перші "Шахеди" в повітряному просторі України. Страшна атака на Кривий Ріг була 12 березня, коли ворог ударив по готелю.

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Що відомо про вибухи в Кривому Розі 14 березня

Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного. Вибухи у Кривому Розі лунали близько восьмої вечора.

До того Повітряні сили писали про те, що на місто летить швидкісна ціль. Моніторингові канали писали, що було два вибухи, причиною яких став пуск балістики з Криму. Можливо, це були "Іскандери".

Глава ОВА Сергій Лисак написав, що, окрім ракет, росіяни спрямували на область безпілотники.

Де зараз тривога

Наслідки обстрілу Кривого Рогу

У деяких районах міста після обстрілу зникло світло, повідомляє "Перший міський". Те саме підтверджує і місцеве видання "Свої".

Також у небі після вибухів видно дим.

Місцеві медіа повідомляють, що будинки зазнали пошкоджень, а на дорогах затори через перекриті вулиці. Також ЗМІ пишуть про постраждалих.

На 20:46 офіційно відомо про 4 постраждалих у Кривому Розі, всі у стані середньої тяжкості.

Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням,

– повідомив Сергій Лисак о 20:31.

І він, і Олександр Вілкул наголосили: є небезпека повторних виходів балістики, тож слід бути в укриттях.

Наслідки ракетного обстрілу по місту ще уточнюють.