В Кривому Розі пролунали вибухи
- Ввечері 9 червня в Кривому Розі пролунали вибухи.
- Місцеві телеграм-канали повідомляли, що сили ППО активно працюють по ворожих дронах.
Росіяни не припиняють тероризувати українські міста. Так, в Кривому Розі ввечері 9 червня пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Вибухи в Кривому Розі
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Так, близько 9 години вечора в Повітряних силах попереджали жителів Кривого Рогу про небезпеку. Зокрема, там інформували про декілька груп ворожих дронів, що рухаються в їхній бік.
Декілька груп – курсом на Кривий Ріг,
– йшлося в повідомленні.
Через пів години пабліки вказували, що проліт дронів чують одразу декілька районів Кривого Рогу. Вже о 21:37 стало відомо про вибух в місті. Місцеві телеграм-канали інформували, що по "Шахедах" активно працюють сили ППО.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.